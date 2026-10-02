В Подмосковье вынесли приговор по делу о незаконном обороте наркотиков

Красногорский городской суд с учетом позиции заместителя прокурора Московской области Александра Благородова вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 23-летнего мужчины — его признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в апреле 2026 года он совместно с соучастниками через интернет намеревался сбыть крупную партию наркотического средства на территории Московского региона. Он прибыл на участок местности в деревне Михалково на территории городского округа Красногорск, чтобы забрать из «тайника» по полученным от соучастника координатам запрещенное вещество. Однако сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность.

Злоумышленнику назначили 10 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.