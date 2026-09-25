В субботу, 26 сентября, в Подмосковье завершится акция «Проверь здоровье в парке», выездные бригады врачей будут работать в Долгопрудном, Домодедове, Коломне, Красногорске, Раменском, Сергиевом Посаде и Чехове. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Это заключительная акция в этом году, поэтому приглашаем жителей воспользоваться возможностью проверить свое здоровье и получить рекомендации специалистов», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, она позволяет жителям пройти основные профилактические обследования рядом с домом, не тратя время на поездку в поликлинику. В частности, пациенты могут пройти профилактические обследования, измерить артериальное давление и другие показатели, получить консультацию медицинских специалистов и не только. В случае необходимости пациента направят на более углубленную диагностику в поликлинику. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.