В Подмосковье выставили на продажу 32 списанных автобуса Мострансавто

АО «Мострансавто» выставило на торги 32 автобуса, которые больше не используются в работе. В числе лотов — автобусы марок ЛиАЗ, ГАЗ, ГОЛАЗ и HYUNDAI. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Продажа списанной техники позволяет эффективнее распоряжаться имуществом предприятия и освобождать площадки от автобусов, выведенных из эксплуатации, уточнили в ведомстве. При этом приобретенная техника может получить вторую жизнь. Фотографии, технические характеристики, документы и подробная информация по каждому лоту размещены на площадке Auto-Sale. Торги завершатся 8 октября.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.