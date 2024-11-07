Почти три тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

На прошлой неделе подмосковные дорожные службы ликвидировали более 2,6 тысячи дефектов покрытия на муниципальных и региональных дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на региональных дорогах специалисты Мосавтодора устранили более тысячи ям, наибольший объем работ провели на дорогах Егорьевска, Шатуры, Ликино-Дулева, Воскресенского и Орехово-Зуевского округа. Остальные дефекты отремонтировали на муниципальных дорогах, большинство — в Коломне, Люберцах, Подольске и Шатуре. В ведомстве уточнили, что ямочный ремонт на дорогах проводится ежедневно в течение года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.