Подмосковная молодежь сможет принять участие в новом сезоне проекта «Твой Ход»

Подмосковная молодежь сможет принять участие в пятом сезоне Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», подать заявку можно до четверга, 6 марта. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В Подмосковье очень много активной молодежи, которая успевает не только учиться, но и реализовывать социально значимые проекты, заниматься творчеством, волонтерством. Участие в проектах, конкурсах, олимпиадах и образовательных программах платформы «Россия — страна возможностей» помогает молодым ребятам найти единомышленников и завести полезные знакомства, стажироваться и найти работу мечты», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В новом сезоне участникам будут доступны конкурсные треки «Определяю», «Открываю» и «Делаю», «Объединяю» и «Вдохновляю». Помимо этого, организаторы запустят второй сезон образовательной программы «Жить и создавать в России» и проведут Всероссийский конкурс старост академических групп «Твой Ход, староста!». Желающие также смогут принять участие в спецпроектах «Твой Ход х Дебаттл» и «Твой Ход х Импровизация» и развить профессиональные навыки в карьерном центре «Твой Ход». Узнать другие подробности можно здесь.

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Министерства науки и высшего образования России, он входит в линейку проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.