В Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений

За девять месяцев 2025 года в Подмосковье зарегистрировали более 53,2 тыс. преступлений (+1,7%). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Более 9,6 тыс. из них произошло в общественных местах, 11 тыс. – были совершены лицами, ранее совершавшими преступления, 3,8 тыс. – лицами, в состоянии опьянения. В ведомстве отметили, что число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 31,4% (до 17,4 тыс.).

За этот период произошло 155 хулиганств, 104 разбойных нападения, 495 грабежей, 11,8 тыс. мошенничеств, 10,6 тыс. краж. В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 7,4 тыс. преступления (+13,5 %). Помимо этого, было установлено 686 (+4,3%) фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Московской области зарегистрировали более 48 тыс. преступлений.