Подмосковные ветеринары рассказали о профилактике паразитарных заболеваний у домашних животных

Ветеринары Подмосковья рассказали жителям региона, как защитить домашних питомцев от паразитов. Рекомендации специалистов приводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам ветеринаров, частота обработок питомцев от паразитов — индивидуальна для каждого животного в зависимости от его образа жизни, питания и состояния здоровья. К примеру, кормление сырым мясом без обработки повышает риск заражения питомца.

Профилактические обработки могут проводиться несколько раз в год. Например, раз в три месяца для животных, которые много времени проводят на улице.

Жителей призвали регулярно мыть миски и лоток питомцев, очищать места их отдыха, мыть лапы после прогулок. Также следует не допускать питомцев к бездомных животным и грызунам.

Для защиты от внутренних паразитов используются антигельминтные препараты. Их вид и дозировку должен подобрать ветеринар. От блох и клещей защищают капли на холку, спреи, ошейники и таблетки.