Подмосковный врач рассказала о влиянии диеты матери на здоровье ребенка

Акушер-гинеколог МОНИИАГ Яна Андросова рассказала, какое влияние диета матери оказывает на здоровье грудного ребенка. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Чтобы ребенок получал все питательные вещества и развивался правильно, молодой маме важно придерживаться разнообразного и сбалансированного рациона», - подчеркнула специалист.

По словам врача, следует употреблять натуральные продукты без консервантов и красителей. Новые продукты лучше вводить постепенно — по одному в пару недель.

На строгой диете без серьезных показаний сидеть не стоит, отметила медик. Также не рекомендуется менять питьевой режим, а лактогонный чай следует употреблять с осторожностью, предварительно проконсультировавшись с врачом.