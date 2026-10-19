Прокуратура Долгопрудного проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка
В Долгопрудном началась проверка после ДТП, в котором погибла девочка-подросток
Фото: [Прокуратура МО]
В Долгопрудном прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Инцидент произошел днем 19 октября возле дома на Восточном улице. Водитель грузовика сбил девочку-подростка на самокате, которая пересекала дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Городская прокуратура Долгопрудного взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося и ход начавшейся доследственной проверки.