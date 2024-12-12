Прокурор запросила пожизненное заключение обвиняемому в убийстве 90-летнего пенсионера в Подмосковье

В регионе продолжается рассмотрение уголовного дела о разбойном нападении и убийстве пенсионера в Ленинском округе. В рамках очередного судебного заседания прокурор запросила пожизненное заключение фигуранту дела.

Преступление было совершено 29 декабря прошлого года. Уроженец Брянской области уговорил мужчину в возрасте 90 лет подвезти его до банкомата. В машине он напал на пенсионера, нанес ему 24 удара ножом и похитил более 100 тысяч рублей.

Потерпевший от полученных ранений скончался на месте. Нападавший отвез его тело в лес и спрятал, прикрыв снегом и ветками. После этого он доехал на машине потерпевшего до парковки своего общежития и оставил транспортное средство там.

Помимо этого, мужчина подделал два паспорта гражданина России. Один из фальшивых документов он использовал при устройстве на работу. Второй изъяли правоохранители при задержании.

«Государственный обвинитель предложила суду по совокупности преступлений назначить мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - отметили в прокуратуре.

Фигурант во всем сознался и полностью признал свою вину.