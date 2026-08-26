В Подмосковье по нацпроекту отремонтировали 48 дорожных участков, ведущих к учреждениям образования

В Подмосковье по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 48 дорожных участков, ведущих к учреждениям образования. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели специалисты Мосавтодора в 27 округах. Всего было отремонтировано 198 км асфальтобетонного покрытия.

Наибольший объем ремонтных работ провели в Волоколамске, Егорьевске и Талдоме — на 16,7 км, 14,8 км и 12,4 км соответственно. К примеру, в Егорьевске отремонтировали участки улиц Бронницкой и Самойловой у авиационного технического колледжа им. Чкалова В.П. и Егорьевского технологического института и школы.

«Общая протяженность ремонта региональных дорог к образовательным учреждениям в этом году составит более 250 км – дорожникам предстоит отремонтировать еще восемь участков, на шести из них работы продолжаются», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

В целом к осени в Подмосковье в рамках нацпроекта отремонтируют более 150 участков региональных дорог общей протяженностью свыше 560 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году «Мострансавто» передадут более 200 новых автобусов.