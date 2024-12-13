Серию акций по сбору отходов проведут в Подмосковье в эти выходные

В предстоящие выходные для жителей Подмосковья проведут серию акций по приему вторичных ресурсов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в субботу мероприятия пройдут в Химках на улице Германа Титова, д. 14/1, во Фрязино на улице Комсомольская, д. 17 (ДК «Исток»), в Орехово-Зуево на улице Ленина, д. 85 (парковка у ТЦ «Аквилон») и в Реутове на Юбилейном проспекте, д. 29. В воскресенье акции запланированы в Дмитрове на улице Профессиональная, д. 103, в Ивантеевке в микрорайоне Голландский квартал, д. 26к2, в Пушкино, на подземной парковке ТЦ «Акварель» и в Химках на улице Германа Титова, д. 14/1.

Жителям региона напомнили, что приносить можно макулатуру, стекло, металл, текстиль, пластик и добрые крышечки. Их нужно предварительно очистить и отсортировать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.