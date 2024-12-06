Штрафы более чем на семь миллионов рублей выписали в Подмосковье в сфере жилищного надзора

С начала декабря 2024 года специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрели 78 административных дел в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам рассмотрения всех дел были выписаны штрафы на общую сумму более 7,1 миллиона рублей. Более половины из рассмотренных дел проходили при участии представителей управляющих компаний. По трем случаям сотрудникам управляющей компании дали время на устранение выявленных нарушений, по 21 — назначили предупреждение как мера наказания. В ведомстве уточнили, что эту работу проводят в регионе, чтобы повысить качество услуг, которые предоставляют УК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.