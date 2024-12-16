Сотрудники подмосковных коммунальных служб расчищают общественные пространства от снега

Специалисты коммунальных служб Подмосковья проводят расчистку придомовых территорий и общественных пространств от снега, снежный покров в ряде муниципалитетов достигает 27 сантиметров. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что в работах задействованы 74% коммунальной техники и средств малой механизации, из них 506 — подметающих тракторов. Прежде всего специалисты убирают входные группы многоквартирных домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары. Помимо этого, они убирают внутридворовые проезды, парковки и детские игровые площадки.

По данным тепловой карты осадков областного Центра управления регионом, обильный снегопад сегодня ожидается в Химках, Мытищах, Ленинском округе, Пушкинском, Балашихе, Истре и Раменском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.