Спасатели Подмосковья призвали жителей соблюдать правила безопасности при использовании обогревателей
В «Мособлпожспасе» напомнили о правилах безопасного использования обогревателей
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей Подмосковья соблюдать правила безопасности при использовании обогревателей в осенне-зимний период.
«Прежде всего, нужно использовать только заводские обогреватели, а перед включением обязательно осмотреть шнур, вилку и розетку. Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались — это первый признак неисправности прибора или перегрузки сети. Также у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который нельзя игнорировать, иначе можно столкнуться с печальными последствиями», — сообщил заместитель начальника ведомства Вадим Беловошин.
Он призвал регулярно очищать обогреватель от пыли, устанавливать его на безопасном расстоянии от мебели и любых легковоспламеняющихся предметов, не использовать его вблизи лакокрасочных материалов и растворителей, не оставлять прибор без присмотра.
«Провод не должен лежать под коврами и другими покрытиями, на него нельзя ставить тяжелые предметы. Не включайте одновременно несколько мощных приборов в одну розетку, иначе это приведет к перегрузке сети», — подчеркнул Беловошин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду.