Спасатели Подмосковья призвали жителей соблюдать правила безопасности при использовании обогревателей

«Прежде всего, нужно использовать только заводские обогреватели, а перед включением обязательно осмотреть шнур, вилку и розетку. Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались — это первый признак неисправности прибора или перегрузки сети. Также у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который нельзя игнорировать, иначе можно столкнуться с печальными последствиями», — сообщил заместитель начальника ведомства Вадим Беловошин.