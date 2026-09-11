Подмосковное отделение «Движения Первых» подвело итоги работы за квартал

Заседание Координационного совета при Губернаторе Московской области по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» прошло в Подмосковье. О его итогах рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Московская область удерживает лидирующие позиции в развитии Движения Первых — это итог слаженной работы муниципальных команд, образовательных организаций, молодежных центров, наставников и активных участников движения. Нам важно сохранить этот темп и обеспечить надлежащий уровень координации на местах», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В ходе заседания участники обсудили итоги работы за квартал, проекты «Первые. Ключ безопасности» и «С любовью про Подмосковье», работу каникулярных клубов и дворовых активностей, цифровую безопасность.

За указанный период в области провели военно-патриотическую игру «Зарница 2.0» и окружной слет «Траектория развития». В рамках летней оздоровительной кампании в пришкольных лагерях отдохнули почти 89 тыс. детей. В центре «Авангард» прошли смены «Растим патриотов России», которые посетили более 5,5 тыс. участников. «Дни Первых» охватили более 14 тыс. школьников.

Особое внимание было уделено теме наставничества. В регионе реализуется проект «Значимый взрослый», направленный на работу с детьми в трудной жизненной ситуации и подростками на профилактическом учете. В нем участвуют 177 человек, 49 наставников включены в федеральный реестр.

В числе приоритетов регионального отделения — поддержка инициатив и развитие первичных отделений. На конкурс первичных отделений поступило 345 заявок. Победу одержали 26 команд . В 2026 году стартовал проект «Приключения Первых». Победители получают мебель и оборудование для оформления первичного отделения.

В регионе работает более 1,1 тыс. первичных отделений движения. Они объединяют около 525 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников, их родителей и учителей с Днем знаний.