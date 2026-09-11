Замглавы Красногорска провела обход домов на Вокзальной вместе с жителями

Заместитель главы городского округа Красногорск Елена Горшкова провела обход домов на улице Вокзальной. Вместе с жителями она проверила состояние подъездов, инженерных коммуникаций и придомовых территорий.

По итогам осмотра управляющей компании определили конкретные задачи и сроки их выполнения. В доме № 19А до 1 октября необходимо заменить стояки в первом подъезде. До 15 октября также предстоит устранить последствия протечек и привести в порядок стены и потолки.

Всего на улице Вокзальной муниципальная управляющая компания обслуживает 12 домов. Их состояние продолжат контролировать, в том числе с учетом обращений жителей.

«Такие обходы проводим регулярно по разным адресам. Для нас важна обратная связь от жителей: она позволяет увидеть проблемные моменты на месте, поставить конкретные задачи и затем проконтролировать их выполнение. К обозначенным адресам обязательно вернемся в установленные сроки», — отметила Елена Горшкова.

По итогам обхода поставленные задачи взяли на контроль. Проверки домов и придомовых территорий продолжатся.