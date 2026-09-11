С жителями Путилкова обсудили работу многоуровневого паркинга

Заместитель главы городского округа Красногорск Евгений Елизаров провел встречу с жителями Путилкова. Одной из главных тем стала организация работы многоуровневого паркинга.

Жители озвучили предложения по его дальнейшему функционированию и обозначили вопросы, которые требуют дополнительной проработки. Все обращения зафиксировали и передали профильным специалистам.

Также участники встречи обсудили содержание территории и другие вопросы, связанные с жизнью поселка. Специалистам предстоит изучить предложения жителей и определить возможные варианты решения обозначенных моментов.

Встреча стала еще одной возможностью обсудить изменения в Путилкове непосредственно с жителями. Поселок продолжает развиваться, а предложения жителей помогают определять направления дальнейшей работы по благоустройству и содержанию территории.