В Нахабино обсудили обновление спортивной площадки и качество воды

Заместитель главы городского округа Красногорск Дмитрий Зверев встретился с жителями Нахабино на улице Красноармейской. В центре внимания оказались детские и спортивные площадки, соблюдение тишины и качество воды.

Жители предложили модернизировать существующие площадки. Отдельно обсудили вечерний шум: спортивная зона востребована у молодежи и любителей активного отдыха, однако важно учитывать интересы жителей близлежащих домов. Возможные варианты обновления площадки будут прорабатывать с учетом мнений обеих сторон.

Еще одной темой стало качество воды. Объект водоснабжения, который обеспечивает микрорайон, уже включен в план реконструкции. Вместе с водоканалом специалисты дополнительно рассмотрят вопрос повышенного содержания железа в воде.

Все обращения зафиксировали и взяли в работу. Встреча стала уже четвертой на этой территории. Диалог с жителями продолжится, а вопросы, требующие решений, останутся на контроле.