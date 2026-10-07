Подмосковная гимнастка стала призером на первенстве России в Уфе

Подмосковная спортсменка Софья Бабихина (областной Центр олимпийских видов спорта, Люберцы) завоевала серебряную медаль на первенстве России по спортивной гимнастике, которое проходит с 29 сентября по 7 октября в Уфе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она заняла второе место в упражнениях на разновысоких брусьях среди юниорок. Победу одержала соперница из Москвы, бронза у представительницы Владимирской области.

Первенство России по спортивной гимнастике проходит в Центре гимнастики Республики Башкортостан. За главные награды страны борются более 110 гимнасток и 130 гимнастов. В числе участников — победители первенства Европы, которое состоялось в августе в Хорватии.

Сильнейшие гимнасты по итогам турнира получат шанс войти в молодежную сборную команду России. Турнир проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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