В Подмосковье составили рейтинг востребованных госуслуг

На прошлой неделе жители Подмосковья воспользовались электронной услугой «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» более 44 тыс. раз, она вошла в рейтинг самых востребованных из тех, что размещены на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В тройку лидеров также вошли «Выписка из домовой книги», пользователи подали более 18 тыс. заявлений на ее получение, а также выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 14,6 тыс. заявок). В рейтинге также оказались «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (более 13,9 тыс. заявлений) и льготное питание школьников (более 5,4 тыс. заявок). В общей сложности на портале представлены более 440 услуг для жителей и бизнеса.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.