В Московской области предали земле останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

В Рузском округе завершился цикл траурных мероприятий по перезахоронению останков бойцов Красной армии, которых обнаружили поисковые отряды на территории муниципалитета. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В Подмосковье ведут работу 113 поисковых отрядов и 12 объединений, и я хочу поблагодарить их за этот кропотливый труд. За последние три дня в Рузском округе предали земле останки девяти защитников Отечества, обнаруженных бойцами отряда "Эхо войны". Наша задача — продолжить эту работу, чтобы ни один подвиг не остался забытым, а историческая память передавалась будущим поколениям в своем первозданном, достоверном виде», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Серия мероприятий стартовала в деревне Архангельское, где прошла траурная церемония захоронения останков бойца Красной армии, погибшего в годы Великой Отечественной войны. На братском захоронении поселка Колюбакино обрели вечный покой еще семь защитников Отечества. Завершающий митинг прошел в деревне Апальщино.

Во всех мероприятиях приняли участие представители администрации Рузского округа, молодежных и патриотических организаций, ветераны, участники поисковых работ и местные жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.