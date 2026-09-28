Подмосковная ватага «Наш дом» стала призером турнира по киле «Богатырская сеча»

Представители Московской области завоевали серебряные медали на 12-м всероссийском турнире по киле «Богатырская сеча», который прошел 26 сентября на стадионе «Свиблово» в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Серебряными призерами турнира стала подмосковная ватага «Наш дом» (Раменское) — неоднократный победитель «Богатырской сечи». В решающем противостоянии команда уступила ватаге «Сурский рубеж» из Чувашской Республики. На третьем месте оказался «Уральский витязь» (Свердловская область).

Московскую область на турнире представляли сразу четыре ватаги: «Наш дом» (Раменское), «Любера» (Люберцы), «1380 килАтонн» (Дзержинский) и «Северный человек» (Чехов/Серпухов).

В общей сложности за звание сильнейшей ватаги страны боролись десять команд из Чувашской Республики, Архангельской, Воронежской, Владимирской, Свердловской и Московской областей. Среди участников были как опытные игроки, так и молодые ватаги. Турнир по киле «Богатырская сеча» проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.