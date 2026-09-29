Более 20 тыс. подмосковных студентов приняли участие в мероприятиях ко Дню машиностроителя и токаря

Более 10,5 тыс. обучающихся СПО Московской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню машиностроителя, более 9,9 тыс. — в мероприятиях, посвященных Дню токаря. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках профориентационных мероприятий ко Дню машиностроителя советники директоров по воспитанию провели экскурсии «Тур в профессию». Старшеклассники побывали в лабораториях и мастерских образовательных организаций, узнали больше о подготовке специалистов и попробовали свои силы на мастер-классах. На встрече поколений «Профессиональная династия» студенты пообщались с ветеранами производства и молодыми специалистами.

В преддверии Дня токаря студенты приняли участие в соревновании «Стружка против времени», где участникам необходимо было создать детали по чертежам за ограниченное время и продемонстрировать мастерство. На фестивале «Металл в искусстве» обучающиеся раскрыли творческую сторону профессии, провели мастер-классы по художественной обработке металла и дерева, а по итогам организовали выставку работ.

Отметим, что Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром | РДЦ при поддержке Министерства просвещения РФ.

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