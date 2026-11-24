Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МКУ «ЖКХ и Благоустройство» о внесении сведений в отношении ООО «Торговый дом Чистодел» в РНП по факту уклонения Общества от заключения контракта на оказание услуг по обслуживанию оборудования системы спутникового слежения ГЛОНАСС.

По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Торговый дом Чистодел» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-42704/26).