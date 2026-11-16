В Люберцах арестовали местного жителя, который в пьяной ссоре убил своего отца

В Люберцах избрали меру пресечения 35-летнему местному жителю, который убил своего отца. Мужчину заключили под стражу, сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, преступление было совершено 15 ноября 2026 года. Обвиняемый распивал спиртное со своим 66-летним отцом, который работал консьержем в ЖК «Новокрасково». В ходе посиделок между мужчинами вспыхнула ссора, и обвиняемый ударил родственника ножом в шею.

Злоумышленник полностью признал вину. Обстоятельства совершенного преступления и причину конфликта он не помнит.