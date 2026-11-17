Суд вынес обвинительный приговор в отношении 47-летнего участника вооруженной банды, которого признали виновным по ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (приготовление к разбою), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные перевозка и хранение огнестрельного оружия), п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, не позднее мая 2007 года он вступил в устойчивую вооруженную группу (банду), которая была создана для систематического совершения разбойных нападений на жителей коттеджных поселков и садоводческих товариществ на территории Истры. В то время мужчина совместно с соучастниками совершил разбойное нападение на жилой дом в деревне Красновидово. Потерпевших избили гвоздодерами и похитили их денежные средства и имущество на общую сумму более 156 тыс. рублей, а также угнали автомобиль «Форд Фокус».

Аналогичные преступления были совершены в садовых товариществах «Снегири» и «Огнеупорщик-2». В декабре 2021 года в офисных помещениях в Бизнес-парке «Ленинский» он также совершил кражу денежных средств на общую сумму более 1 млн 860 тыс. рублей.

Злоумышленник находился в межгосударственном розыске за ранее совершенные преступления, приобрел паспорт и свидетельство о рождении гражданина Республики Армения с заведомо ложными сведениями, который предъявил сотрудникам полиции, после чего был задержан. Ранее шестеро соучастников были осуждены Московским областным судом к длительным срокам лишения свободы.

Виновному назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы со штрафом в размере 70 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.