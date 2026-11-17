В Талдомском городском округе модернизируют два водозаборных узла и строят напорный коллектор по региональной госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». На время работ подачу коммунальных услуг жителям не отключают, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В поселке Вербилки подрядчики прокладывают напорный коллектор протяженностью 1 562 метра — уже готовы 1 446 метров трассы, а общая готовность объекта превышает 87%. Запуск сети улучшит систему водоотведения для 10 тыс. жителей поселка.

В деревне Ермолино на 60% завершили работы на водозаборном узле мощностью 480 кубометров в сутки, сейчас там собирают модульную станцию очистки воды.

В деревне Юркино строители возводят еще один водозаборный узел (готов на 57%): на площадке уже сделали резервуары промывной воды, трубопроводы и фундамент под станцию очистки.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о модернизации коммунальных объектов в регионе.