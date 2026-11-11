В Центре Рошаля спасли мальчика с огромной кистой печени, которая возникла из-за паразита

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли мальчика с огромной кистой печени, которая возникла из-за паразита. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение экстренно доставили 10-летнего мальчика с болями в животе после падения в школе. В ходе обследования у него обнаружили кисту правой доли печени размером 12×11 см. Она занимала почти четверть живота пациента.

Ребенка незамедлительно прооперировали, так как киста могла разорваться в любой момент. Это грозило анафилактическим шоком и даже летальным исходом.

Через разрез в правом подреберье врачи аккуратно удалили кисту, ушили оставшуюся после нее полость и установили дренаж в брюшную полость. Операция длилась около двух часов и прошла успешно. На девятый день мальчика выписали. Причиной образования кисты стал паразит эхинококк. В связи с этим ребенку назначили длительный курс антипаразитарной терапии.

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