В Центре Рошаля спасли мальчика с огромной кистой печени, которая возникла из-за паразита
Врачи в Красногорске успешно прооперировали мальчика с огромной кистой печени
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли мальчика с огромной кистой печени, которая возникла из-за паразита. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение экстренно доставили 10-летнего мальчика с болями в животе после падения в школе. В ходе обследования у него обнаружили кисту правой доли печени размером 12×11 см. Она занимала почти четверть живота пациента.
Ребенка незамедлительно прооперировали, так как киста могла разорваться в любой момент. Это грозило анафилактическим шоком и даже летальным исходом.
Через разрез в правом подреберье врачи аккуратно удалили кисту, ушили оставшуюся после нее полость и установили дренаж в брюшную полость. Операция длилась около двух часов и прошла успешно. На девятый день мальчика выписали. Причиной образования кисты стал паразит эхинококк. В связи с этим ребенку назначили длительный курс антипаразитарной терапии.
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