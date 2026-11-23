В Минтрансе рассказали о дорожной обстановке в Московской области
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Вечером в понедельник, 23 ноября, загруженность дорог Московской области составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.