Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающегося мокрого снега и похолодания. Для расчистки и обработки региональных трасс Мосавтодор подготовил 174 единицы спецтехники и 80 рабочих, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ночь на 18 ноября в Подмосковье ожидаются дождь и мокрый снег при температуре от −2 до 0°C, а утром местами может выпасть до 4 см снега. Днем столбики термометров покажут от 0 до +1°C, прогнозируются небольшой снег и дождь со снегом.

В дежурстве задействуют 134 комбинированные дорожные машины и другую спецтехнику. Специалисты обработают противогололедными материалами заснеженные участки асфальтобетонных дорог, а также спуски, подъемы и другие опасные отрезки трасс.

В Минтрансе Подмосковья попросили водителей не выезжать на летней резине и по возможности отложить дальние поездки. Тем, кто сядет за руль, рекомендуют снизить скорость, держать увеличенную дистанцию, отказаться от резких маневров и сбавлять ход перед пешеходными переходами. При аварии необходимо сразу звонить по номеру 112.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.