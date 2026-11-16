В торговом центре «Одинбург» в Одинцовском завершились монолитные работы

В рамках реализации проекта ЖК «Одинбург» компания AFI Development завершила монолитные работы в строящемся торговом центре жилого квартала «Одинбург» в Одинцовском округе, строители ведут работы по каменной кладке внутренних стен и перегородок, наружных стен здания, приступили к прокладке внутренних инженерных сетей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь торгового центра превысит 21,6 тыс. кв. м, это будет четырехэтажное здание с одним подземным уровнем, где разместится паркинг. Внутри разместятся супермаркет и магазины, объекты социального обеспечения, ресторан, фуд-корт с кафе, детская игровая зона. На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, места для отдыха посетителей.

Квартал реализуют по принципу «город в городе», в составе квартала уже введены в эксплуатацию 12 жилых корпусов, детский сад, школа и паркинг. На первых этажах домов размещаются коммерческие помещения: супермаркеты, кафе, пекарни, аптеки, пункты выдачи и предприятия сферы услуг.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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