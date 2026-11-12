Екатерина Зиновьева: на сопровождении Мининвеста находятся 132 проекта в сфере туризма
Более 130 инвестпроектов в сфере туризма реализуют в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье на сопровождении Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области находятся 132 проекта в сфере туризма и рекреации. Об этом сообщила зампред регионального правительства — глава Мининвеста области Екатерина Зиновьева.
«Их реализация позволит привлечь ₽797 млрд инвестиций, создать около 24 тыс. рабочих мест и увеличить номерной фонд на 11,7 тыс. номеров», — отметила она.
В числе наиболее крупных проектов — пятизвездочный отель Alean Family New Riga в Истре за ₽11,2 млрд. Он рассчитан на 446 номеров. С вводом объекта в 2031 году в регионе будет создано 350 рабочих мест.
Развитие предпринимательства — важное направление нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке бизнеса в регионе.