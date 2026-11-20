Сочетание алкоголя и антибиотиков может вызвать тяжелое отравление — дисульфирамоподобную реакцию, предупредил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. О последствиях приема спиртного во время курса лечения в ведомстве напомнили в рамках Недели борьбы с антимикробной резистентностью.

По словам специалиста, при смешивании этанола с рядом антибиотиков организм теряет способность нормально расщеплять спирт. В результате в крови накапливается токсичный ацетальдегид, что провоцирует покраснение лица, головную боль, скачки давления, спазмы в животе, тошноту, рвоту и диарею. Кроме того, двойную токсическую нагрузку получает печень.

Виталий Холдин также отметил, что спиртное снижает концентрацию действующего вещества в организме и тормозит выздоровление. Из-за этого инфекция остается недолеченной и может вернуться в более тяжелой форме, устойчивой к лекарствам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в подмосковные медицинские учреждения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.