Подмосковные спортсмены завоевали три медали - серебряную и две бронзовые - на первом и втором этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина, которые прошли с 11 по 16 ноября в Сочи. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.