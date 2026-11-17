Подмосковные спортсмены завоевали три медали на этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина
Спортсмены Подмосковья завоевали медали Кубка России по прыжкам на лыжах
Фото: [Федерация лыжного спорта и сноуборда России]
Подмосковные спортсмены завоевали три медали - серебряную и две бронзовые - на первом и втором этапах Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина, которые прошли с 11 по 16 ноября в Сочи. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Ирина Аввакумова (областной Центр олимпийских видов спорта) стала серебряным призером на трамплине К-95 среди женщин. На первом месте оказалась соперница из Магаданской области, на третьем - представительница Санкт-Петербурга.
Кроме того, Аввакумова стала бронзовым призером на трамплине К-125 среди женщин. Ее опередили спортсменки из Санкт-Петербурга и Магаданской области соответственно.
Константин Николаев (областной Центр олимпийских видов спорта) занял третье место на трамплине К-125 среди мужчин. Первое место занял спортсмен из Республики Татарстан, второе - представитель Свердловской области.
Состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».
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