В Кашире работники «Мособлпожспаса» спасли двоих мужчин, которые потеряли сознание в канализационном коллекторе

Вызов поступил с территории Каширских очистных сооружений в деревне Терново-1. Выяснилось, что во время плановых работ в канализационный коллектор на 12-метровую глубину спустился сотрудник и почувствовал сильное недомогание. Ему на помощь пришел другой рабочий, но и ему стало плохо. Причиной стало отравление скопившимся в коллекторе сероводородом. Пострадавшие пытались выбраться самостоятельно, но из-за недомогания ударялись о конструкции, падали и в результате потеряли сознание.

Прибывшие на место спасатели в дыхательных аппаратах спустились в коллектор. На пострадавших надели спасательные устройства, обвязали их веревкой и подняли на поверхность. Там их передали медикам. Мужчинам диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, ссадины и острое отравление газом. Оба были госпитализированы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с начала 2026 года в медучреждения региона по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» закупили более 300 единиц оборудования для реабилитации.