Почти 10 тыс. «Орлят России» Подмосковья познакомились с работой полиции

Более 8 тыс. «Орлят России» Подмосковья присоединились к мероприятиям, посвященным Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Школьники смогли познакомиться с профессией, узнать о работе сотрудников полиции и выразить благодарность тем, кто ежедневно стоит на страже закона и безопасности. Сотрудники органов внутренних дел рассказывали о своей службе, профессиональных задачах и ответственности, которая лежит на каждом, кто выбрал этот путь.

Учащиеся также приняли участие в квесте «Следствие ведут орлята». Они прошли серию испытаний, разгадали загадки, внесли ответы в папку следователя и в финале собрали ключ квеста. Вместе с советниками по воспитанию, наставниками и активистами Движения Первых «орлята» подготовили поздравления для сотрудников полиции.

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