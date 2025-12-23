Участники СВО при посещении учреждений культуры и спорта смогут подтвердить статус с помощью QR-кода

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщили, что в рамках проводимой работы по цифровой трансформации мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей на Едином портале государственных и муниципальных услуг был запущен сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО» при посещении им культурно-спортивных мероприятий и учреждений.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти на страницу сервиса в мобильном приложении Госуслуг и нажать кнопку «Получить». Сервис сделает запрос к витрине Минобороны. Если данные о пользователе будут найдены в витрине, они будут сохранены в сервисе с уникальным идентификатором формата GUID, и будет сформирован QR-код. Он будет действовать 5 минут.

Если данные о заявителе не будут найдены в витрине Минобороны, сервис предложит пользователю обратиться за получением справки об участии в СВО на форму услуги ВСЦ Минобороны.