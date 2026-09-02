В Балашихе поставили на кадастр новый дом в ЖК «Квартал Светлый»

В Балашихе поставили на кадастровый учет новый дом в ЖК «Квартал Светлый». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Площадь дома составила 11,7 тыс. кв. м, в нем разместили 320 квартир от одной до трех комнат различной планировки евроформата. На территории появились три детские игровые площадки, спортивные площадки.

Проект состоит из четырех 17-этажных жилых домов, там предусмотрены собственный детский сад, дворики и зоны отдыха. Для автовладельцев доступен паркинг прямо на территории квартала, рядом расположена школа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.