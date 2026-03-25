В Бронницах более чем наполовину построили новый учебный корпус на 100 мест

В Бронницах более чем наполовину построили новый учебный корпус при лицее на улице Льва Толстого. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Так, корпус рассчитан на 100 мест. Сейчас степень его готовности составляет 52%. Завершить строительство планируется в августе текущего года. Застройщик — ГКУ Московской области «ДЗКС».

Стоимость работ составляет около 551 млн рублей. Площадь здания составит 4,5 тыс. кв. м. В нем разместят учебные классы, мастерские и лаборатории, актовый зал на 200 мест, библиотеку, спортзал, столовую. Здание адаптируют для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новой школы в Островцах.