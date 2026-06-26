Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле за сутки подскочило до 920 человек — это уже крупнейшая природная катастрофа в стране за последние полвека, и спасатели продолжают разбирать завалы, где еще остаются как минимум 172 человека. Об этом сообщает CNN.

Подземные толчки, магнитуда которых превышала 7 баллов, обрушились на Каракас и другие города, превратив многоэтажные дома в груды бетона. В столице частично разрушились несколько жилых комплексов — тысячи людей остались без крова, и власти признают, что гуманитарная ситуация становится катастрофической. Спасательные команды работают круглосуточно, но не хватает техники, медикаментов и даже воды — кризис усугубляет многолетний экономический коллапс, в котором оказалась страна.

Родригес заявил, что число погибших, скорее всего, превысит тысячу, ведь многие тела еще скрыты под обломками. Международные организации уже начали отправлять помощь, но дороги разрушены, а аэропорты работают с перебоями, что замедляет доставку грузов. Власти объявили трехдневный траур, но в стране царит хаос — мародерство, нехватка продовольствия и паника.

Ранее Миршаймер назвал атаки Киева дронами по России игрой с огнем.