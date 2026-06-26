Как спасти огород от жары в Подмосковье: полив, мульча и притенение

Аномальная жара в Подмосковье в 2026 году стала серьезным испытанием для дачников. При температурах до 30–33 градусов многие овощные культуры замедляют рост, теряют завязи и становятся уязвимыми к болезням. Чтобы сохранить урожай, важно скорректировать уход за посадками. Об этом пишет REGIONS .

Какие культуры страдают сильнее всего

Наибольший стресс испытывают растения с поверхностной корневой системой:

огурцы и кабачки;

капуста, салаты, шпинат, редис;

пряные травы.

При температуре выше 30 градусов у них нарушается формирование завязей, а листья быстро теряют влагу. Также уязвима молодая рассада, недавно высаженная в грунт.

Томаты и перцы переносят жару лучше, но при отсутствии влаги также прекращают развитие и сбрасывают цветки.

Какие культуры выдерживают зной

Некоторые растения чувствуют себя в жару комфортно:

арбузы, дыни, тыквы;

баклажаны, томаты и сладкий перец при регулярном поливе;

сахарная кукуруза.

Однако при температуре выше 35 градусов даже они начинают испытывать стресс и требуют защиты.

Правильный полив в жару

Основные правила:

поливать только утром или вечером;

использовать теплую, отстоянную воду;

лить строго под корень;

избегать попадания воды на листья;

проводить редкий, но обильный полив.

Ориентир: почва должна промокать на глубину 20–30 см.

Примерные нормы:

томаты — 5–7 л на куст;

огурцы — 3–5 л;

перец — 2–3 л;

кабачки — 5–10 л.

Мульча как защита от пересыхания

Слой органической мульчи помогает удерживать влагу и снижает температуру почвы. Подходят:

солома и сено;

скошенная трава;

опилки и щепа.

Толщина слоя — 5–10 см, с обязательным отступом от стебля.

Притенение грядок

Для защиты от перегрева используют:

затеняющие сетки;

агроволокно;

картон или легкие ткани.

Полиэтилен использовать нельзя — он усиливает перегрев. В тени температура может быть ниже на 5–7 градусов.

Подкормки и стресс-поддержка

В жару не рекомендуется использовать азотные удобрения. Лучше отдавать предпочтение фосфору и калию.

Для снижения стресса применяют биостимуляторы, которые наносят по листу в утренние или вечерние часы.

Теплица в жару

Закрытый грунт требует особого контроля:

постоянное проветривание;

обязательное притенение;

полив только под корень;

недопущение загущения посадок.

Без вентиляции температура в теплице может стать критической для растений.

Итог

Грамотный полив, мульчирование и притенение позволяют защитить огород даже в сильную жару. Главное — не допускать пересыхания почвы и перегрева растений, особенно в теплицах и на грядках с чувствительными культурами.