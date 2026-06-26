Как спасти огород от жары в Подмосковье: полив, мульча и притенение
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Аномальная жара в Подмосковье в 2026 году стала серьезным испытанием для дачников. При температурах до 30–33 градусов многие овощные культуры замедляют рост, теряют завязи и становятся уязвимыми к болезням. Чтобы сохранить урожай, важно скорректировать уход за посадками. Об этом пишет REGIONS.
Какие культуры страдают сильнее всего
Наибольший стресс испытывают растения с поверхностной корневой системой:
- огурцы и кабачки;
- капуста, салаты, шпинат, редис;
- пряные травы.
При температуре выше 30 градусов у них нарушается формирование завязей, а листья быстро теряют влагу. Также уязвима молодая рассада, недавно высаженная в грунт.
Томаты и перцы переносят жару лучше, но при отсутствии влаги также прекращают развитие и сбрасывают цветки.
Какие культуры выдерживают зной
Некоторые растения чувствуют себя в жару комфортно:
- арбузы, дыни, тыквы;
- баклажаны, томаты и сладкий перец при регулярном поливе;
- сахарная кукуруза.
Однако при температуре выше 35 градусов даже они начинают испытывать стресс и требуют защиты.
Правильный полив в жару
Основные правила:
- поливать только утром или вечером;
- использовать теплую, отстоянную воду;
- лить строго под корень;
- избегать попадания воды на листья;
- проводить редкий, но обильный полив.
Ориентир: почва должна промокать на глубину 20–30 см.
Примерные нормы:
- томаты — 5–7 л на куст;
- огурцы — 3–5 л;
- перец — 2–3 л;
- кабачки — 5–10 л.
Мульча как защита от пересыхания
Слой органической мульчи помогает удерживать влагу и снижает температуру почвы. Подходят:
- солома и сено;
- скошенная трава;
- опилки и щепа.
Толщина слоя — 5–10 см, с обязательным отступом от стебля.
Притенение грядок
Для защиты от перегрева используют:
- затеняющие сетки;
- агроволокно;
- картон или легкие ткани.
Полиэтилен использовать нельзя — он усиливает перегрев. В тени температура может быть ниже на 5–7 градусов.
Подкормки и стресс-поддержка
В жару не рекомендуется использовать азотные удобрения. Лучше отдавать предпочтение фосфору и калию.
Для снижения стресса применяют биостимуляторы, которые наносят по листу в утренние или вечерние часы.
Теплица в жару
Закрытый грунт требует особого контроля:
- постоянное проветривание;
- обязательное притенение;
- полив только под корень;
- недопущение загущения посадок.
Без вентиляции температура в теплице может стать критической для растений.
Итог
Грамотный полив, мульчирование и притенение позволяют защитить огород даже в сильную жару. Главное — не допускать пересыхания почвы и перегрева растений, особенно в теплицах и на грядках с чувствительными культурами.