Как спасти огород от жары в Подмосковье: полив, мульча и притенение

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

Аномальная жара в Подмосковье в 2026 году стала серьезным испытанием для дачников. При температурах до 30–33 градусов многие овощные культуры замедляют рост, теряют завязи и становятся уязвимыми к болезням. Чтобы сохранить урожай, важно скорректировать уход за посадками. Об этом пишет REGIONS.

Какие культуры страдают сильнее всего

Наибольший стресс испытывают растения с поверхностной корневой системой:

  • огурцы и кабачки;
  • капуста, салаты, шпинат, редис;
  • пряные травы.

При температуре выше 30 градусов у них нарушается формирование завязей, а листья быстро теряют влагу. Также уязвима молодая рассада, недавно высаженная в грунт.

Томаты и перцы переносят жару лучше, но при отсутствии влаги также прекращают развитие и сбрасывают цветки.

Какие культуры выдерживают зной

Некоторые растения чувствуют себя в жару комфортно:

  • арбузы, дыни, тыквы;
  • баклажаны, томаты и сладкий перец при регулярном поливе;
  • сахарная кукуруза.

Однако при температуре выше 35 градусов даже они начинают испытывать стресс и требуют защиты.

Правильный полив в жару

Основные правила:

  • поливать только утром или вечером;
  • использовать теплую, отстоянную воду;
  • лить строго под корень;
  • избегать попадания воды на листья;
  • проводить редкий, но обильный полив.

Ориентир: почва должна промокать на глубину 20–30 см.

Примерные нормы:

  • томаты — 5–7 л на куст;
  • огурцы — 3–5 л;
  • перец — 2–3 л;
  • кабачки — 5–10 л.

Мульча как защита от пересыхания

Слой органической мульчи помогает удерживать влагу и снижает температуру почвы. Подходят:

  • солома и сено;
  • скошенная трава;
  • опилки и щепа.

Толщина слоя — 5–10 см, с обязательным отступом от стебля.

Притенение грядок

Для защиты от перегрева используют:

  • затеняющие сетки;
  • агроволокно;
  • картон или легкие ткани.

Полиэтилен использовать нельзя — он усиливает перегрев. В тени температура может быть ниже на 5–7 градусов.

Подкормки и стресс-поддержка

В жару не рекомендуется использовать азотные удобрения. Лучше отдавать предпочтение фосфору и калию.

Для снижения стресса применяют биостимуляторы, которые наносят по листу в утренние или вечерние часы.

Теплица в жару

Закрытый грунт требует особого контроля:

  • постоянное проветривание;
  • обязательное притенение;
  • полив только под корень;
  • недопущение загущения посадок.

Без вентиляции температура в теплице может стать критической для растений.

Итог

Грамотный полив, мульчирование и притенение позволяют защитить огород даже в сильную жару. Главное — не допускать пересыхания почвы и перегрева растений, особенно в теплицах и на грядках с чувствительными культурами.

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