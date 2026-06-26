Чем подкормить яблони и груши в июле и когда ставить подпорки: советы для садоводов Подмосковья
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]
Июль для яблонь и груш — один из ключевых этапов сезона. В это время деревья активно наливают плоды и одновременно закладывают основу будущего урожая. Ошибки в уходе могут привести к потере не только текущих плодов, но и части кроны из-за перегруженных ветвей. Об этом пишет REGIONS.
Какие удобрения подходят в середине лета
Главный принцип летнего ухода — исключение азота. В этот период он уже не нужен и может даже навредить, стимулируя лишний рост зеленой массы.
Рекомендуемые варианты:
- калийные удобрения (например, сульфат калия);
- фосфорные составы (суперфосфат);
- комплексные «летние» или «осенние» смеси;
- древесная зола как источник калия и микроэлементов.
Подкормку советуют вносить не у ствола, а по окружности кроны, где расположены активные корни. Для лучшего эффекта используют неглубокие лунки или канавки, которые предварительно проливают водой.
Также допускается применение раствора гумата калия или комплексных удобрений в жидкой форме.
Когда подкормка не нужна
Если дерево дало хороший прирост побегов (примерно 30–40 см за сезон), дополнительное питание может быть избыточным. При слабом росте и обильном урожае, наоборот, подкормка становится необходимой.
Зачем нужны подпорки
Подпорки помогают предотвратить поломку ветвей под тяжестью плодов. Особенно это важно в годы богатого урожая.
Устанавливать их рекомендуется, когда плоды достигают размера грецкого ореха и начинают активно наливаться.
Основные правила:
- использовать прочные жерди длиной 3–6 м;
- устанавливать строго под ветвью, в точке ее нагрузки;
- применять развилки или мягкие опоры, чтобы не повредить кору;
- ставить подпорки заранее, до появления риска облома.
Если ветка уже сломалась, восстановить урожай на ней невозможно.
Дополнительный уход в июле
Помимо подкормки и подпорок, садоводам стоит обратить внимание на:
- посев сидератов для улучшения почвы;
- регулярный, но глубокий полив в засушливую погоду.
Проверить необходимость полива можно просто: если почва с глубины около 20–40 см рассыпается в руках, дереву нужна вода.
Итог
Июльский уход за яблонями и грушами напрямую влияет на качество урожая. Сбалансированное питание, своевременная поддержка ветвей и правильный полив помогают сохранить плоды и подготовить дерево к следующему сезону.