Один бокал вина — риск рака: онколог предупредил об опасности, ведущей к миллионам смертей

Безопасной дозы алкоголя не существует, и даже один бокал красного вина в день повышает риск развития рака на 0,5%, заявил онколог Владимир Ивашков, разбив миф о пользе сухого для сердца. Об этом сообщает Lenta.ru.

Доктор напомнил, что раньше считалось: красное вино благотворно влияет на сосуды, но более поздние исследования опровергли это, указав на ошибки прошлых экспериментов. Теперь наука сходится на том, что любой алкоголь — от пива до виски — повышает риск злокачественных новообразований, и эта зависимость линейная: чем больше пьешь, тем выше угроза. Даже минимальные дозы не остаются без следа.

Особенно опасен этанол для слизистых рта, глотки, пищевода, печени и груди. Он повреждает ДНК клеток, нарушает усвоение фолиевой кислоты и повышает уровень эстрогенов, что провоцирует рак молочной железы. Ивашков подчеркнул, что 0,5% — это статистический прирост, который в реальности означает тысячи новых пациентов в каждой стране.

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