Солнце снова вспыхнуло: магнитные бури ударят по самочувствию и артериям метеозависимых уже 27 июня

Ученые зафиксировали новые вспышки на Солнце и оценили вероятность магнитных возмущений на ближайшие дни. Рассказываем, какой будет космическая погода и кому стоит быть внимательнее к самочувствию.

Солнечная активность усилилась перед 27 июня

По данным специалистов по солнечной физике, на поверхности светила зафиксированы три вспышки класса C, произошедшие в ночные часы 26 июня. Несмотря на это, существенного ухудшения геомагнитной обстановки 27 июня не ожидается.

Аналитики отмечают, что индекс солнечной активности остается на уровне около 5,0, а поток солнечного ветра сохраняет повышенные значения, что указывает на активную фазу процессов на Солнце.

Прогноз геомагнитной обстановки на 27 июня 2026

Согласно расчетам, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии. Планетарный индекс Kp не превысит значения 3,7, что соответствует слабым колебаниям без выраженных бурь.

Вероятность магнитной бури оценивается примерно в 36 процентов, при этом слабые возмущения возможны на уровне около 35 процентов. В целом специалисты не ожидают серьезных отклонений от нормы.

Давление в Москве и Санкт Петербурге

В столичном регионе ожидается снижение атмосферного давления до 749 мм рт. ст., что немного ниже привычных климатических значений. Это может быть заметно для людей, чувствительных к погодным изменениям.

В Санкт Петербурге прогнозируется более стабильная ситуация, где показатели давления будут находиться в пределах нормы около 760 мм рт. ст.

Прогноз на конец июня и дальнейшие колебания

28 июня возможны слабые геомагнитные возмущения с индексом около 4, после чего ожидается постепенная стабилизация. С 29 июня и до конца месяца прогнозируется спокойный фон космической погоды.

Влияние магнитных колебаний на организм

Медики отмечают, что у части людей в периоды солнечной активности может ухудшаться самочувствие. Возможны колебания давления, головные боли, слабость и учащенный пульс.

Врачи поясняют, что у чувствительных людей кровь может становиться более вязкой, а сосуды реагируют сужением. Это иногда приводит к скачкам давления в пределах нескольких миллиметров ртутного столба.

Рекомендации в дни повышенной солнечной активности

В такие периоды специалисты советуют поддерживать водный баланс, ограничить кофеин и тяжелую пищу, а также контролировать давление.

Также рекомендуется уменьшить уровень стресса, отказаться от избытка соли и алкоголя и отдавать предпочтение легкому рациону с овощами, фруктами и продуктами, богатыми калием.