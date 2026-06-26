Маленькие ящерицы в Подмосковье: польза для огорода и нужно ли их прогонять

С приходом тепла на дачных участках Подмосковья все чаще можно заметить небольших юрких ящериц. Они греются на солнце, быстро скрываются в траве и нередко вызывают у владельцев участков настороженность. Однако специалисты уверяют: бояться таких соседей не стоит. Об этом пишет REGIONS .

Какие виды встречаются чаще всего

В средней полосе России обычно обитают два вида:

прыткая ящерица — наиболее распространенная, предпочитает сухие и солнечные участки, может достигать до 35 см в длину, отличается яркой окраской;

живородящая ящерица — более мелкая, до 18 см, выбирает влажные и тенистые места, часто встречается у водоемов.

Обе разновидности не представляют опасности для человека и не проявляют агрессии.

Почему они появляются на даче

Появление ящериц обычно говорит о благоприятной экологической обстановке. Эти животные селятся там, где есть достаточная кормовая база — насекомые, слизни, пауки и гусеницы.

Также им важны укрытия: высокая трава, камни, доски и естественные завалы. При этом вреда растениям, корням или постройкам они не наносят.

Польза для участка

Ящерицы выполняют роль естественных «санитаров» сада. Они активно сокращают численность вредителей, помогая дачникам без использования химии.

По словам специалистов, их присутствие часто означает, что участок находится в хорошем природном состоянии.

Почему не стоит их ловить

Попытки поймать ящерицу могут нанести ей вред. В стрессовой ситуации она способна сбрасывать хвост — защитный механизм, который помогает ей выжить в природе. Однако восстановленный хвост уже не возвращает прежних функций.

Кроме того, один из наиболее распространенных видов в регионе считается уязвимым и охраняется на уровне области, поэтому вмешательство может быть не только вредным, но и нежелательным.

Как снизить их количество при необходимости

Если рептилий стало слишком много, специалисты советуют не уничтожать их, а изменить условия:

убрать кучи досок, камней и мусора;

регулярно косить высокую траву;

сократить влажные тенистые зоны;

организовать порядок на участке без захламления.

В таком случае ящерицы сами переместятся в менее беспокойные зоны.

Итог

Небольшие ящерицы на даче — не проблема, а скорее показатель живой и здоровой экосистемы. В большинстве случаев они приносят больше пользы, чем неудобств, помогая бороться с вредителями естественным способом.