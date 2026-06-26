Клеймо раскаленной проволокой: соседи устроили самосуд над вором, обокравшим 90-летнюю старуху

Индийские соседи превратили поимку вора в средневековую экзекуцию: они нашли преступника, обокравшего 90-летнюю старуху, избили, привязали к трактору и выжгли на его теле клеймо раскаленной проволокой. Об этом сообщает The Times of India.

Около 11 вечера Говинд Верма проник в дом 90-летней Джатан Бай Сондхии и, пока женщина спала, снял с ее рук и ног серебряные браслеты и другие украшения. Но когда старушка проснулась и подняла крик, вор скрылся. Однако на следующий день разгневанные соседи нашли Верму недалеко от деревни. Схватив его, они не стали вызывать полицию, а устроили самосуд.

Верму связали, избили до полусмерти, а затем привязали к трактору. Одна из женщин принесла раскаленную проволоку, и толпа принялась ставить на теле вора клеймо — прямо как в древние времена. Все эти зверства соседи снимали на телефоны, выкладывая в соцсети. После экзекуции Верму передали полиции.

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