Молодость продлили до 40: общественный деятель предложил поднять планку, чтобы успеть за пенсионным возрастом

Пока одни борются за отсрочку от армии, другие решили отодвинуть саму молодость — в Общественной палате РФ предложили считать молодежью людей вплоть до 40 лет. Об этом сообщает Lenta.ru.

Заместитель секретаря палаты Владислав Гриб объяснил это просто: раз пенсионный возраст подняли, то и «молодость стоит на месте», а значит, пора расширить возрастные рамки для соцподдержки и льгот.

По мнению Гриба, сейчас 35-летние еще не зрелые, а где-то посередине, и увеличение планки до 40 позволит более справедливо распределять меры поддержки. Он предложил дифференцировать льготы: для тех, кому 20–30, и для тех, кому за 30, но до 40. Спикер отметил, что продолжительность жизни выросла, и прежние критерии просто устарели.

Эта инициатива немедленно вызвала споры: одни видят в ней попытку подтянуть реальность к новым демографическим реалиям, другие — желание сэкономить на молодежной политике. Если закон примут, то миллионы россиян внезапно станут «молодыми» и смогут претендовать на льготы по ипотеке, жилищные субсидии и гранты. Однако критики указывают, что в 40 лет люди уже имеют семьи, ипотеку и работу, и называть их молодежью — смешно.

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