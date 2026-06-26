Жара в Германии бьет рекорды: немцев призывают готовиться к 42 градусам

В Германии обновлён абсолютный температурный рекорд за весь период метеонаблюдений. Согласно предварительной информации Германской метеослужбы (DWD), воздух нагрелся до 41,3 градуса по Цельсию. Об этом сообщает агентство DPA.

Рекордный показатель был зафиксирован в Саарбрюккене-Бурбахе (федеральная земля Саар) около 17:00 по местному времени. До этого максимум составлял 41,2 градуса и продержался с июля 2019 года, когда рекорд был зарегистрирован сразу в двух населенных пунктах — Тёнисфорсте и Дуйсбург-Баэрле.

В Бад-Кройцнахе и Китцингене температура достигла 40,7 градуса. Новый результат стал не только общенациональным рекордом, но и наивысшим показателем для июня за все время наблюдений. Предыдущее июньское достижение равнялось 39,6 градуса.

Согласно прогнозам синоптиков, жаркая погода удержится и в последующие дни. В отдельных регионах столбики термометров могут подняться до 42 градусов. Лишь с началом следующей недели ожидается незначительное снижение температуры, а на севере и северо-западе страны возможны грозы.

В немецкой метеослужбе констатируют, что волны экстремальной жары фиксируются все чаще, связывая данную тенденцию с климатическими изменениями. Систематические метеорологические наблюдения в Германии ведутся с 1881 года.

Ранее сообщалось о том, что в Гамбурге 200 полицейских провели рейд в общежитии для беженцев.