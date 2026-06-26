Миршаймер подчеркнул, что попытки бить по «матушке-России» — это не просто военный маневр, а опасная провокация, которая может обернуться против самого Киева. Он отметил, что его предупреждения разделяют далеко не все на Западе, где доминирует безрассудная эйфория от успехов дронов. По мнению профессора, такие действия только приближают момент, когда Москва ответит с неожиданной жестокостью, и тогда уже никому не покажется мало.

Слова Миршаймера прозвучали на фоне растущего числа атак ВСУ по приграничным регионам России, которые Киев пытается представить как «эффективную оборону». Однако западные эксперты все чаще предупреждают: удары по гражданской инфраструктуре и энергообъектам РФ не имеют военного смысла, но создают высокий риск ответного удара по центрам принятия решений в Украине.

Ранее швейцарская разведка констатировала превосходство России над Украиной на фронте.